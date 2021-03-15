Pek Yakında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Pek Yakında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Pek Yakında filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00’da sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Pek Yakında filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Pek Yakında filmi konusu nedir?

Pek Yakında filmi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

2014 yılında vizyona giren komedi türündeki Pek Yakında filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, senaristliği ve yönetmenliği Cem Yılmaz'a ait olan Pek Yakında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, karısından büyük bir azar işitir ve bu işleri bırakmazsa evliliğinin biteceğini anlar.

Kanunsuz işlerden elini ayağına çeken Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir ancak kurduğu ekibin yetenekleri de bir noktada gelir takılır.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI