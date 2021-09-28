Pelin Akil yeniden mi anne oluyor, en büyük korkusu ne? Samimi açıklamalar

Pelin Akil yeniden mi anne oluyor, en büyük korkusu ne? Samimi açıklamalar

Anıl Altan ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Pelin Akil, samimi açıklamalar yaptı. Üçüncü çocuk konusunda konuşan Akil, "Ya yine ikiz gelirse? diye düşünüyorum. Tabii, bu işler kısmet" dedi.

Güzel oyuncu Pelin Akil, Anıl Altan ile olan mutlu evliliğini Alin ve Lina adını verdiği iki kızla taçlandırdı.

Zamanının büyük bir çoğunluğunun kızları ile geçiren Akil, TRT ekranlarında yayınlanan Barbaroslar dizisinde boy gösteriyor.

Geçtiğimiz sezon EDHO'da Bahar karakterine hayat veren Akil, Barbaroslar dizisinde ise Isabel karakteri ile seyirci karşısına çıktı.

Çekim arasında ailesi ile tatile çıkan ve sezonu kapatan Akil, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Sosyal medya üzerinden sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu, kızları için ayrı bir Instagram hesabı açtı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SORUSUNA ÇELİŞKİLİ CEVAP

Pelin Akil, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin "Üçüncü bebeği istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Akil, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hem 'Evet', hem de 'Hayır'. Çünkü 'Ya yine ikiz gelirse?' diye düşünüyorum. Tabii ki bu işler nasip, kısmet.."





İKİZLERE KİM BAKIYOR?

İkizlerin bakıcıları olmadığını belirten Akil şu ifadeleri kullandı;

"Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil.

Ne haberler duyuyoruz sizler biliyorsunuz. Şiddet içeren görüntülere şahit oluyoruz. Zaten birkaç ünlü de bundan dolayı şikayetçi olmuştu.



ürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz. Her anımızı onlarla geçirmeye gayret gösteriyoruz."