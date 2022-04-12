Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, boşanmanın eşiğinde... Peki Pelin Batu'nun eşi ve çocuğunun babası Macit Bitargil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hakkında bilgiler...

Oyuncu, tarihçi ve şair Pelin Batu, özel hayatında zor günler geçiriyor.

Batu, sikolojik baskı ve fiziksel şiddete eğimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2018 yılında dünyaevine girdiği Macit Bitargil ile boşanma aşamasına geldi.

4 yıl önce Roma'da Bitargil ile evlenen Pelin Batu, anlaşmazlık yaşadığı eşiyle evini ayırma kararı aldı.

Batu, 3,5 yaşındaki çocukları için bir araya geldiği eşinin kendisine, 'Madem boşanmak istiyorsun çık git. En eski Hristiyan soyundan 30 tane adam var. Bu çocuk son temsilci. Sana bırakamam' gibi sözler sarf ederek kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Haberlerin akabinde Macit Bitargil kimdir merak ediliyor. Macit Bitargil'in yaşı, mesleği ve kariyeri gündemin araştırma konuları arasında yer alıyor.

Peki Pelin Batu'nun boşanmak üzere olduğu eşi Macit Bitargil kimdir?

Macit Bitargil kimdir?

1980 yılında dünyaya gelen Dr. Macit Bitargil Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü mezunudur.

Mezuniyetin ardından Doktor olarak hizmet vermeye başlamış günümüzde İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlık dünyası dışında 2014 senesinin yaz aylarında ismi Berrak Tüzünataç ile anıldı. Yaşadığı kısa süreli aşk sayesinde tanınmayı başaran Macit Bitargil, 2015 yılında Sinem Öztürk ile birlikteliğiyle gündeme gelmiştir.

2017 yılında ise oyuncu, tarihçi ve şair eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir.

42 yaşındaki Macit Bitargil, aslen Hatay Antakya'lıdır.