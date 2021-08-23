Pelin Karahan 'estetik' güzeli mi? Yüzündeki değişim dikkat çekti..

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile dikkati çeken Pelin Karahan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı kareler iddiaları güçlendirdi.

Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği olan ve Ali Demir, Can Eyüp adında iki oğlu bulunan Pelin Karahan güzelliği ile dikkati çekiyor.

Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkati çeken Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde "İnci" karakterine hayat veriyor.

Uzun bir aranın ardından setlere dönen Karahan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi.

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren oyuncu, eski ve yeni hali ile kıyaslandı.

Peki, Pelin Karahan estetik mi yaptırdı?

PELİN KARAHAN ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde oldukça sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri ile tanınan Pelin Karahan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor.

Oyuncunun son dönemde yaptığı paylaşımlar "estetik" iddialarını güçlendirdi. Takipçileri oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti. İşte o fotoğraflar;