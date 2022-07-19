Pelin Karahan fit vücudunu sergiledi! 'Nasıl eridin'

Verdiği kilolarla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Karahan, tatilde verdiği bikinili pozlarıyla olay yarattı.

Dizi ve film oyuncusu Pelin Karahan, bir dönemin sevilen dizi Kavak Yelleri'nde 'Aslı' karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Rol aldığı projelerde güzelliği ve yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, ekranların sevilen yüzü oldu.

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenen başarılı oyuncu, iki erkek çocuğu sahibi oldu.

Evlendiği dönemden bu yana büyük bir değişikliğe giden Karahan, saç rengi, giyim tarzı ve yaşam stili ile sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı.

Bir zamanlar aşırı kilo alan güzel oyuncunun kilo vermiş hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Son olarak tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Peli Karahan, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı.

Pelin Karahan'dan bikinili pozlar...