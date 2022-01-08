Pelin Karahan güzelliğini annesinden almış! Mini etekli gençlik kareleri 'Vay' dedirtti

Güzel ve başarılı oyuncu Pelin Karahan, annesinin doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından annesini paylaşan Karahan, takipçilerinden bolca beğeni ve yorum aldı.

Bedri Güntay'la evli olan ve bu evliliğini Ali Demir ile Can Eyüp adında iki çocukla taçlandıran Pelin Karahan, son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer aldı.

Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu ile başrol paylaşan Karahan, dizi setlerindeki koşturmacısına final kararıyla birlikte son verdi.

Dizinin final vermesinin ardından dinlenmeye başlayan güzel oyuncu, tarzı ve verdiği kilolar ile gündem olmaya başladı.

Değişen ve ve bir hayli zayıfladığı görülen Pelin Karahan, son yaptığı paylaşımla güzelliğinin genetik oluğunu kanıtladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı isim, annesini paylaştı ve doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Pelin Karahan'ın annesini paylaştığı kareler çok sayıda beğeni alırken, annesinin gençleri ise herkesi mest etti.

ANNESİNİN İKİZİ

Annesi Nural Koçyiğit’in gençlik fotoğraflarını paylaşan Pelin Karahan'ın annesine olan benzerliği takipçilerini şaşırtarak, "Bu kadar benzerlik olamaz" yorumları dedirtti.

Annesine taş bebek diyen oyuncu, doğum için duygusal bir mesaj yayınlamayı ise ihmal etmedi.

"TAŞ BEBEK"

Pelin Karahan annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü ise şu sözlerle kutladı;

"Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim, elim kolum her şeyim canım Annem, çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana…

Bizi, seni bilenler bilir zaten güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin, bir ortama girdiğindeki ışığın…

Her özelliğinle iyi ki benim annemsin, sen olmasan ben hiçbir zaman bu kadar güçlü hissetmezdim bu hayatta, çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım, arkadaşlarımın bir tanecik Nural ablası… İyi ki doğdun bebek (bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın)."