Pelin Karahan meslek mi değiştirdi? O iş için teklif yağıyor

Pelin Karahan meslek mi değiştirdi? O iş için teklif yağıyor

Geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde boy gösteren Pelin Karahan, boş zamanlarını resim yaparak geçiriyor. Karahan'ın sergi açması için ise birçok dernekten teklif geldiği öğrenildi.

Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği olan Pelin Karahan, bu evliliği Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocukla taçlandırdı.

Geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde boy gösteren ve güzelliği ile dikkati çeken oyuncu, şu sıralar yaptığı resimlerle gündeme geliyor.

Boş zamanlarını resim yaparak değerlendiren ve evini süsleyen oyuncunun bu yeteneği ise takipçileri tarafından beğenildi.

Karahan'ın sadece hayranları değil birçok kurum resimlerini beğenirken, bir sergi hazırlığında olduğu iddia edildi.

PELİN KARAHAN SERGİ Mİ AÇIYOR?

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Kavak Yelleri döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi.

İlk dönem yağlı boya kullanarak geyşa figürleri üzerine çalışan oyuncu, şimdilerde ise soyut resme yöneldi.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; akrilik boyayla çalışma yapan güzel oyuncu, saç kurutma makinesinin fönünü kullanarak renkleri tuval üzerinde dağıtarak, rengarenk resimler yapmaya başladı.

Karahan, bugüne kadar sadece kendi evinin duvarlarını süsleyen tablolarını bir sergi için hazırlıyor.

Ünlü oyuncunun, yardım amaçlı bir sergiyle resimlerini sanatseverle buluşturması için çok sayıda dernekten teklif aldığı öğrenildi.