Güzel oyuncu Perihan Karahan, tatilin tadını çıkarıyor. Bikinili pozlar veren Karahan, kusursuz fiziği ile sosyal medya camiasını kendisine hayran bıraktı.

6 Ekim 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Pelin Karahan, Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Bir dönem Polis Koleji'nde de okuyan güzel isim, İstanbul'a geldikten sonra Erberk Ajans’a kaydoldu.

Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katılan ve Aslı rolüne seçilen Pelin Karahan, bu dizi sayesinde büyük bir üne kavuştu.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandıran Karahan, ününü ikiye katladı ve herkes tarafından tanınan bir isim oldu.

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenen ve 2013 yılında boşanan Karahan, 24 Haziran 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi.

Bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya getiren ve güzel bir aile kuran oyuncu, son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs:Zafere Doğru dizisinde yer aldı.

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran oyuncu, bikinili kareleri ile sosyal medya hesabını salladı.

Pelin Karahan'dan bikinili kareler

İki çocuk sahibi güzel oyuncu Pelin Karahan, tatil pozlarıyla ortalığı adeta yıktı.

Siyah bikinili pozlarıyla Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun fiziği, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bikinisiyle video paylaşan ve fiziğini sergileyen Pelin Karahan, duru güzelliğiyle dikkati çekti.

Karahan'ın takipçileri paylaşımlarına "Türkiye'nin en güzelisin" ve "Fiziğine bayıldım" şeklinde yorumlar yaptı.