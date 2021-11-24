Pelin Karahan'ın eski aşkını görenler maziye yolculuk yapıyor! 'Hiç ayrılmazlar' denilmişti...

Pelin Karahan'ın eski aşkını görenler maziye yolculuk yapıyor! 'Hiç ayrılmazlar' denilmişti...

Başarılı ve güzel oyuncu Pelin Karahan'ın eski aşkını görenler, şoke oldu. Yıllar önce oldukça tutkulu bir aşk yaşayan Karahan, şu sıralar Bedri Güntay'la evli.

Bedri Güntay'la hayatını birleştiren başarılı oyuncu Pelin Karahan'ın Ali Demir ve Can adında iki oğlu var.

Kıbrıs Zafere Doğru projesinde yer alan ve oyunculuğu ile dikkati çeken Karahan, güzelliği ile ise beğeni topluyor.

Yıllar içindeki değişimi ve örnek anneliği ile herkesin taktirini kazanan Karahan, Kavak Yelleri dizisinde karşımıza çıktı.

Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterine hayat veren Karahan, ekranların en beğenilen yüzü olmayı başardı.

Oyuncunun yıllar önce aşk yaşadığı ismin yeniden gündem olması, hayranlarını şaşırttı.

Karahan'ın hayranları eski aşkı karşısında şaşırırken, ilişkinin bitmesi karşısında ise oldukça üzüldü.

PELİN KARAHAN VE ESKİ AŞKI

Kavak Yelleri dizisinin iki yıldızı Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci rol gereği başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı. İkilinin aşkı o dönem hayranlarını fazlasıyla mutlu etti.

Birbirine çok yakışan ve evlenecekleri konuşulan çift, ani bir kararla ayrıldı.

Karahan ayrılığı, "2 buçuk yıldır süren bir ilişkimiz vardı. Ama heyecanımızı yitirdik. Aramızda hiçbir sorun yok. Arkadaş kalacağız" sözleriyle duyurdu.