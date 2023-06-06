Pelin Karahan'ın Galatasaray paylaşımına beğeni ve yorum yağdı: 'Bu ne güzellik' Ünlü oyuncu Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı ile beğeni topladı. İşte Pelin Karahan ve ailesinin şampiyonluk pozları..

Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyon olma başarısı gösteren Galatasaray, Pazar günü sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanarak bu sezon son maçına çıktı. Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kutlamalarının düzenlendiği geceyi birçok ünlü isim tribünden takip etti. Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi ailesiyle birlikye tribünden izledi ve daha sonra şampiyonluk kutlamalarını takip etti. Eşi ve çocukları ile tribünde bulunan Pelin Karahan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar takipçilerinin beğenisini topladı. Pazar akşamı NEF Stadyumu'nda ailesiyle birlikte yer alan Pelin Karahan sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile beğeni topladı. Instagram hesabından Galatasaray formalı pozlarını paylaşan Pelin Karahan bu paylaşımına "4 Haziran " notunu ekledi. İşte Pelin Karahan'ın şampiyonluk pozları..