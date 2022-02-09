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- Pembeye veda eden Ebrar Karakurt'un yeni imajı! 'Bu yakışıklı da kim!'
Pembeye veda eden Ebrar Karakurt'un yeni imajı! 'Bu yakışıklı da kim!'
Pembe kısa saçlarıyla ikonik bir tarza sahip olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, imaj değiştirdi. Karakurt, "Bu yakışıklı da kim, aa ben mişim" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 14:49
Şimdilerde İtalya'da voleybol kariyerini sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gözde oyuncusu Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüs yakalanmasının ardından iyileşti.
22 yaşındaki Karakurt, dinlenmek üzere bir süre Türkiye'ye geldi.
Karakurt, dikkat çeken bir paylaşımla takipçilerinin gündemine düştü.
İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transferi kadar imajı ile de çok konuşulan Ebrar Karakurt, pembe saçlarına veda etti.
EBRAR'IN YENİ SAÇLARI
Yeni görüntüsi ile takipçilerinin karşısına "Bu yakışıklı da kimmiş" diyerek çıkan Ebrar Karakurt, takipçilerinden tam not aldı.
Ebrar, sorusuna yine kendi yanıt vererek 'benmişim' dedi.
İşte Ebrar Karakurt'un yeni saçları...