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Pembeye veda eden Ebrar Karakurt'un yeni imajı! 'Bu yakışıklı da kim!'

Pembeye veda eden Ebrar Karakurt'un yeni imajı! 'Bu yakışıklı da kim!'

Pembe kısa saçlarıyla ikonik bir tarza sahip olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, imaj değiştirdi. Karakurt, "Bu yakışıklı da kim, aa ben mişim" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.