Pera Palas'ın Reşat Bey'i Engin Hepileri'nin eşi de oyuncu çıktı! Setten nikah masasına...

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki "Reşat Bey" rolüyle beğenileri toplayan Engin Hepileri'nin eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. 2015 yılında evlendiği Beyza Şekerci, güzelliğiyle adeta büyülüyor...

Netflix'in yeni yerli yapım dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı ile seyirci karşısına çıkan Engin Hepileri, dikkat çeken isimlerden oldu.

Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlarda olan Hepileri, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve tiyatro yönetmenliği de yapıyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde "Reşat Bey" karakterine hayat veren oyuncu, performansıyla beğeni topluyor.

Engin Hepileri ile ilgili bilgiler sosyal medyada ve internette kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Özel hayatına dair detaylar araştırılan Engin Hepileri, evli ve çocuklu.

44 yaşındaki oyuncunun eşi de kendisi gibi oyuncu.

ENGİN HEPİLERİ'NİN OYUNCU EŞİ

İntikam dizisinde birlikte rol alan Engin Hepileri ve Beyza Şekerci 2015 yılında dünya evine girdi.

Ünlü oyuncuların sette başlayan aşkları uzun bir birlikteliğin ardından nikah masasında taçlandı.

Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Can adında bir de çocukları var.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun özellikle eşi Engin Hepileri ve oğlu Can ile olan paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Beyza Şekerci en son TRT 1'de yayınlanan Hayat Ağacı dizisinde, dijitalde ise Hayaller ve Hayatlar adı dizide rol almıştı.