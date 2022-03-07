Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon var mı, ne zaman? Merakla bekleniyor!

Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon var mı, ne zaman? Merakla bekleniyor!

Hikayesi ve oyuncularıyla dikkati çeken Netflix Türkiye yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin 2. sezonunun olup olmadığı merak ediliyor. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon var mı, ne zaman?

Charles King'in ''Midnight at the Pera Palas'' adlı kitabından uyarlanan Netflix Türkiye orijinal yapımı ''Pera Palas'ta Gece Yarısı'' adlı dizisi, 3 Mart itibarıyla görücüye çıktı.

Senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin'in oturduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, ilk sezonuyla çok konuşuldu.

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, zamanda yolculuk hikayesi ve oyuncularıyla da izleyicilerden tam not almayı başardı.

Dizinin 8 bölüm olarak yayınlanan ilk sezonu yüz binlerce seyirci tarafından izlenirken 2. sezona dair araştırmalar hız kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik düzenlenen bir siyasi komployu konu edinen psikolojik drama türündeki dizinin 2. sezonu olacak mı büyük bir merak konusu...

Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon yayın tarihi

PERA PALAS'TA GECE YARISI 2. SEZON VAR MI, NE ZAMAN?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin 8 bölümden oluşan ilk sezonu, 3 Mart 2022 tarihinde Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Henüz yayınlanalı beş gün olmasına rağmen listede ilk sıraya yerleşen Pera Palas'ta Gece Yarısı, bir süredir beklenen yapımlardan biriydi.

8 bölümlük ilk sezonun ardından dizinin yeni sezonuyla ilgili Netflix'ten veya yapımcılardan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Dizinin Halit'i Selahattin Paşalı ise İbrahim Selim'in programında Hazal Kaya ile ilgili bir iki sene daha görüşeceklerini söyleyerek ikinci sezon için yeşil ışık yaktı.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

Pera Palas'ta Gece Yarısı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra'yı konu alıyor. Esra'ya ise Hazal Kaya hayat veriyor

Sekiz bölümden oluşan dizide; Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidiyor.

Esra, oteli incelediği sırada odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğu fark eder. Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur.

Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.