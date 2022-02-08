Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Atatürk’e suikastı anlatan Netflix dizisi...

Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Netflix yapımı yeni yerli dizi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" için geri sayım başladı. Peki Pera Palas ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Atatürk'e yapılan siyasi komplonun ele alındığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizi merakla bekleniyor.

Netflix yapımı Türk dizisi olan Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın paylaşıyor.

Charles King'in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlanan, Elif Usman'ın senaryosunu yazdığı dizinin yapımcısı Ömer Özgüner. Dizinin yönetmen kolötuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik düzenlenen bir siyasi komployu konu alan psikolojik drama türündeki dizi, fragmanıyla sosyal medyanın da gündemine gelmeyi başardı.

Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler, yayın tarihini araştırıyor. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi, konusu ve oyuncuları...

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 8 bölüm olan ilk sezonu, 3 Mart tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

Pera Palas’ta Gece Yarısı, İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra’yı konu alıyor.

Sekiz bölümden oluşacağı bilinen yapımda Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

Esra, oteli incelediği sırada odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğu fark eder.

Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur.

Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Clare Louise Frost,Engin Hepileri, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi oyuncular yer alıyor.