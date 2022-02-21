Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Netflix yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Charles King'in ''Midnight at the Pera Palas'' adlı kitabından uyarlanan Netflix'in Türk yapımı ''Pera Palas'ta Gece Yarısı'' adlı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin'in oturduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik düzenlenen bir siyasi komployu konu edinen psikolojik drama türündeki dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor.

Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman başlayacak? İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 bölümden oluşan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, 3 Mart 2022 tarihinde Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

Pera Palas'ta Gece Yarısı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra'yı konu alıyor. Esra'ya ise Hazal Kaya hayat verecek.

Sekiz bölümden oluşacağı bilinen dizide; Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

Esra, oteli incelediği sırada odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğu fark eder. Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur.

Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yanı sıra Tansu Biçer, Clare Louise Frost, Engin Hepileri, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi oyuncular yer alıyor.

ATATÜRK'Ü KİM CANLANDIRACAK?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk rolünü kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor. Netflix'in yayınladığı fragmanda da buna yer verilmiyor.