Pera Palas'taki Peride kimdir, gerçek mi? Tarihte Peride Hanım...

Netflix'in yeni dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı, dizi severlerin gündeminde. Peki dizide yer alan ve Atatürk'ün hayatını kurtardığı söylenen Peride kimdir, gerçekte var mı?

Charles King'in ''Midnight at the Pera Palas'' adlı kitabından uyarlanan Netflix'in Türk yapımı ''Pera Palas'ta Gece Yarısı'' adlı dizisi, yayınlandı.

Senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin'in oturduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik düzenlenen bir siyasi komployu konu edinen psikolojik drama türündeki dizi, akıllarda soru işareti bıraktı.

Perika karakterinin Atatürk'ün hayatını kurtardığı bilgisi dikkatleri çekti. Seyirciler Peride kimdir, gerçek mi, tarihte Peride Hanım var mı merak ediyor.

İşte Peride hakkında merak edilenler...

PERA PALAS PERİDE KİMDİR, GERÇEK Mİ?

Pera Palas dizisinde bahsi geçen Peride Hanım, o zamanlar henüz Atatürk olarak anılmayan Mustafa Kemal adlı subaya aşık olur.

Zaman zaman onunla diyaloğa girer ve tarihi bir kişilikmiş gibi görünür.

Peride, Atatürk’e karşı düzenlenmeye çalışılan suikasti de önler.

İzleyiciler Peride Hanım diye birinin gerçekte olup olmadığını merak ediyor.

Gerçekte yaşamış, Atatürk’ün etrafında bulunmuş olan Peride isimli bir kadın yoktur.

Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King'in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından çevrilmiştir. Peride tamamen hayali bir karakterdir.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU

Pera Palas’ta Gece Yarısı, İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra’yı konu alıyor.

Sekiz bölümden oluşacağı bilinen yapımda Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

Esra, oteli incelediği sırada odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğu fark eder.

Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur.

Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.