Perihan Abla’nın Meraklı Melahat’ıydı! Bakın şimdi ne halde

Haber Merkezi
Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen, canlandırdığı karakterlerle hafızalarda derin izler bırakmış bir usta.
Perihan Abla'daki 'Meraklı Melahat', Ruhsar’daki 'Gözüm Abla', Ayrılsak da Beraberiz'deki 'Mehveş' ve Cennet Mahallesi'ndeki 'Şenay' rolleriyle tanınan Çizgen, uzun zamandır gözlerden uzak.
Usta oyuncu son olarak 2015 yılında yayınlanan 'Döndür Şansını' yarışmasıyla ekranlarda boy göstermişti.
Yaşamını bakım evinde sürdürdüğü bilinen Tuluğ Çizgen'in son hali gündeme geldi.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Tuluğ Çizgen'in son hali, geçtiğimiz ay bir hayranının ziyaretiyle gün yüzüne çıktı.
Ziyaretçi, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla birlikte “Tuluğ Çizgen’i çok sağlıklı gördüm. İyi ki var” ifadelerini kullandı.