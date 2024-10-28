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Perihan Abla’nın Meraklı Melahat’ıydı! Bakın şimdi ne halde

Perihan Abla’nın Meraklı Melahat’ıydı! Bakın şimdi ne halde Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen son haliyle yeniden gündeme geldi. Perihan Abla dizisinde canlandırdığı Meraklı Melahat karakteriyle hafızalarda yer eden Çizgen’in, bakım evinden çekilen görüntüleri şoke etti.