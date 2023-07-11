Perihan Savaş gençliğini paylaştı, gören dudak ısırdı! "Kadının hası" 66 yaşındaki ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın gençlik paylaşımı, güzelliğiyle mest etti.

Sinema sanatçısı Perihan Savaş, şimdilerde dinleniyor.

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Savaş, sevenleriyle iletişimini sosyal medyadan sürdürüyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi olan ve ardından Yılmaz Zafer ile evlenen Perihan Savaş, magazinin dikkatini çeken de bir isim.

66 yaşındaki Perihan Savaş, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Güzelliği aynı

Gençlik yıllarına ait bir karesini Instagram'dan yayınlayan Savaş, dikkatleri çekti.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Perihan Savaş'ı görenler, "Hala çok güzel", "Kadının hası", "Nazar değmesin" gibi mesajlar yazdı.