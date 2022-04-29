Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İyilik dizisiyle ekranlarda...

Oyunculuk kariyerine "İyilik" adlı dizideki "Şahika" karakteriyle dönen Perihan Şavaş hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte biyografisi...

FOX TV’nin yeni dizisi İyilik dizisinde Şahika karakterine hayat veren Perihan Savaş ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Perihan Savaş, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra ekran kariyerine başladı.

İstanbul Fatih doğumlu olan Perihan Savaş dizileri kadar özel hayatıyla da gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile evlilik yapan Perihan Şavaş'ın Savaş Zafer ve Melek Zübeyde adında 2 çocuğu bulunuyor.

Peki Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Perihan Savaş'ın hayatı ve kariyerine dair bilgiler...

İyilik dizisinin Şahika'sı Perihan Savaş kimdir?

Asıl adı Şerife Perihan Savaş olan usta oyuncu,1 Ocak 1955 de doğmuştur. Perihan Savaş, 2022 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.



Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır.



Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası" gibi bir çok oyunda yer aldı.



1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti.



1986 yılında "Su" filmini çevirirken dizanteriye yakalandı.

Perihan Savaş'ın evlilikleri

1968 yılında Perihan Savaş, on üç yaşındayken, askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlandı ve 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrıldı.

Savaş, evlendiği kişinin doktor olduğunu ve Almanya'ya gitmeyi planladıklarını anlatarak "Ben de Almanya'da tiyatro okuluna gidecektim. Fakat nikah olduktan sonra bana 'Tiyatrodan ayrılacaksın' dedi. Bu lafı duyduktan sonra benim için bitti" diyerek ayrıldıklarını ifade etti.



Daha sonra ,önce İbrahim Tatlıses'le beraber yaşadı, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenerek, her ikisinden de birer çocuk sahibi oldu.



İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.



Yılmaz Zafer'le yaptığı evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu.



Eşi Yılmaz Zafer'le birlikte "Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi"'ni kurdular.



1994 nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'in, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince yanında oldu.



İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlısesin Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir.



56 yaşındayken Perihan Savaş, 2011 yılında işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almışlardı ancak son anda vazgeçti.