Perihan Savaş'ın müstakbel gelini Melis Ketenci güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! 'Çok şanslısın'

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile nişanlandı. Melis Ketenci, sosyal medyadaki kareleriyle, görenleri adeta hayran bıraktı.

Perihan Savaş, şimdilerde oğlu Savaş Zafer'in evlilik yolundaki hazırlıklarına koşturuyor.

İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu.

Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer, şimdilerde damat olma hazırlıklarını yapıyor.

Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci

Annesi ve babasının aksine iş hayatına atılan ve başarılı bir işletmeci olan Savaş Zafer, gönlünü Melis Ketenci'ye kaptırdı.

Perihan Savaş'ın müstakbel gelini Melis Ketenci, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim, içerik üretiyor.

Her bir karesi binlerce beğeni toplayan Melis Ketenci, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.