Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'i gören bir daha bakıyor! 'Bu ne yakışıklılık'

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'i gören bir daha bakıyor! 'Bu ne yakışıklılık'

Perihan Savaş’ın rahmetli Yılmaz Zafer’den olan oğlu Savaş Zafer, delikanlı oldu. 28 yaşındaki Zafer, yakışıklılığı ile dikkat çekerken iş ve aşk hayatında aradığını buldu.

İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu Perihan Savaş, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. .

Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş 1987 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik süren çifti, ölüm ayırdı.

İki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan Zafer, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den “Savaş” adında bir oğlu oldu.

İŞLETMECİLİK YAPIYOR

Yıllarca kameralardan uzak bir hayat süren Zafer Savaş, büyüdü, delikanlı oldu.

Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Zafer şimdilerde 28 yaşında bir işletmeci.

İş hayatına erken yaşta atılan Savaş Zafer, açtığı mekana annesi Perihan Savaş'ın adını verdi.

Mekan geçtiğimiz gün hizmete açıldı ve ilk konukları Perihan Savaş'ın rol aldığı "Çukur" dizisinin oyuncuları oldu.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Perihan Savaş, kayınvalide olma yolunda…

Savaş Zafer, şimdilerde damat olma hazırlıklarını yapıyor.

Zafer, uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci’ye romantik bir evlenme teklifi etti.

Evet yanıtını alan Zafer, mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı.

Melis Ketenci ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Zafer, yayınladığı fotoğraf kareleri ile de beğeni topluyor.

Karizmatik pozlar veren Zafer, çoğu zaman takipçileri tarafından babasına benzetiliyor.

İşte Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer’in biricik oğlu Savaş Zafer…