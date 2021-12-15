Pes dedirten benzerlik! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşine bakın

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer hakkında araştırma yapanlar, kardeşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki kardeşin benzerliği, pes dedirtti.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de dizide Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Törer oldu.

KARDEŞİYLE BENZERLİĞİ PES DEDİRTTİ

İlk dizi deneyimini Kuruluş Osman ile yaşayan ve oartneri Burak Özçivit ile yakaladıkları uyumla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özge Törer, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki kardeşin benzerliği adeta pes dedirtecek cinsten...

İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi ile pes dedirten benzerliği...