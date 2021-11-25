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    Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer

    Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun veda ettiği ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'den bomba bir transfer haberi geldi. Elif Uslusoy, Canan rolüyle Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:13
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    Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak gibi ünlü isimleri buluşturan NGM imzalı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, kardeşlerin en büyüğü Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı ve Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığıyla sarsılmıştı.

    Dizinin çok önemli iki başrol oyuncusunun vedası, izleyicilerde şok etkisi yaratırken hikayenin gidişatını değiştirecek yeni bir karakter geldi.

    ELİF USLUSOY KARDEŞLERİM'DE

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Elif Uslusoy, anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.

    İlk dizi heyecanını yaşayan Elif Uslusoy, diziye bu sezon Cemile karakteriyle dahil olan Nilsu Yılmaz'ın ev arkadaşı Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

    Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim den ortalığı ayağa kaldıracak transfer #1

    Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim den ortalığı ayağa kaldıracak transfer #2

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