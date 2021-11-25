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- Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer
Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 16:07
- Güncelleme : 25.11.2021 - 16:13
Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.
Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak gibi ünlü isimleri buluşturan NGM imzalı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, kardeşlerin en büyüğü Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı ve Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığıyla sarsılmıştı.
Dizinin çok önemli iki başrol oyuncusunun vedası, izleyicilerde şok etkisi yaratırken hikayenin gidişatını değiştirecek yeni bir karakter geldi.
ELİF USLUSOY KARDEŞLERİM'DE
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Elif Uslusoy, anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.
İlk dizi heyecanını yaşayan Elif Uslusoy, diziye bu sezon Cemile karakteriyle dahil olan Nilsu Yılmaz'ın ev arkadaşı Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.