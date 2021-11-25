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Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer

Peş peşe vedalarla sarsılmıştı! Kardeşlerim'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer

Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun veda ettiği ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'den bomba bir transfer haberi geldi. Elif Uslusoy, Canan rolüyle Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.