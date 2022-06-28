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    Petek Dinçöz bronz teni ve göğüs dekoltesiyle parmak ısırttı! 'Bak bak bitmiyor'

    Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, sosyal medyada paylaştığı dekolteli karesiyle gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 16:45
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    Petek Dinçöz bronz teni ve göğüs dekoltesiyle parmak ısırttı! 'Bak bak bitmiyor'

    Petek Dinçöz, Miami'den paylaşımlarına devam ediyor...

    Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında model olarak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak devam etti.

    'Foolish Casanova', 'İstanbul Geceleri' gibi şarkılarıyla döneme damga vuran şarkıcı, sonrasında 'Zehirli Çiçek', 'Roman Havası' gibi dizilerde yer alarak oyunculuk alanında da boy gösterdi.

    2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde evliliğini bitirdi.

    Boşanır boşanmaz soluğu  Miami'de alan Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi ve paylaşımları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

    Petek Dinçöz'den dekoteli pozlar

    Cesur ve iddialı pozları Instagram hesabından yayınlayan Petek Dinçöz, son fotoğrafıyla dikkatleri çekti.

    "Herkese iyi haftalar" notuyla yayınladığı karelerle beğeni toplayan ünlü şarkıcı, dekoltesiyle takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

    Dinçöz'e, "Boşanmak yaramış", "Şarap gibisin", "Bak bak doyamadım" yorumları geldi.

    Petek Dinçöz bronz teni ve göğüs dekoltesiyle parmak ısırttı! Bak bak bitmiyor #1

    Petek Dinçöz bronz teni ve göğüs dekoltesiyle parmak ısırttı! Bak bak bitmiyor #2


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