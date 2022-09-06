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    Petek Dinçöz öyle bir filtre kullandı ki... 'Ağzın bir yanda yüzün bir yanda'

    Sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla dalga konusu oldu.
    • 06.09.2022 - 17:04
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    Petek Dinçöz öyle bir filtre kullandı ki... 'Ağzın bir yanda yüzün bir yanda'

    Bir zamanların en popüler isimlerinden Petek Dinçöz, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

    Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz," Teşekkürler", "Hasta Ettin" gibi şarkılarla dinleyicilerinin hafızalarına kazındı.

    2014'te hayatını Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz, 2022'de birlikteliğini sonlandırdı.

    Petek Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile apar topar evlendi.

    Sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı, şimdilerde sosyal medya paylaşımıyla gündem oluyor.

    Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişime uğrayan Dinçöz, son paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu.

    Filtreyi abartan Petek Dinçöz'ü görenler, "Bu ne abartı", "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda" yorumları yapıldı.

    İşte, Petek Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf...

    Petek Dinçöz öyle bir filtre kullandı ki... Ağzın bir yanda yüzün bir yanda #1

    Petek Dinçöz öyle bir filtre kullandı ki... Ağzın bir yanda yüzün bir yanda #2

    Petek Dinçöz öyle bir filtre kullandı ki... Ağzın bir yanda yüzün bir yanda #3


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