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    Petek Dinçöz siyah sütyeniyle "İyi haftalar" diledi! Sosyal medya yıkıldı...

    Güzel şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından siyah sütyenli pozunu yayınladı. Başarılı isim pozun altına, "Güzel haberler alacağımız harika bir hafta olsun." yazdı.
    • 18.10.2022 - 16:50
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    Petek Dinçöz siyah sütyeniyle 'İyi haftalar' diledi! Sosyal medya yıkıldı...

    29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Petek Dinçöz, 2008 yılında uzun süredir birlikte olduğu Can Tanrıyar ile evlendi.

    1999 yılından beri birlikte olan ikilinin evliliği kısa sürdü ve 2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı.

    Bu evlilikten sonra 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlenen Dinçöz, İrfan Aslan adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

    Uzun süre evli kalan ve ikinci bebeğini kaybeden ünlü şarkıcı, Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

    Bu boşanmadan sonra yurt dışına yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz, ani bir kararla yeniden Türkiye'ye döndü.

    Bu kararın ardından 8 Ağustos 2022'de işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile nişanlanan Dinçöz, herkesi şoke etti.

    Evlenmek için geri döndüğü anlaşılan Petek Dinçöz, 16 Ağustos 2022 tarihinde Beşiktaş'ta evlendi.

    Evlendikten sonra yeniden sosyal medya ve sahnelere dönen Dinçöz, son paylaştığı pozla bir kez daha gündem oldu.

    Siyah sütyeni ile olan pozunu hayranlarının beğenisine sunan Petek Dinçöz, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Petek Dinçöz büyüledi

    Evlenmesinin ardından daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Dinçöz, hayranlarına bir sürpriz yapıp, sosyal medyada sütyenli pozunu paylaştı.

    Ünlü şarkıcı pozuna; "Güzel haberler alacağımız harika bir hafta olsun." yazdı.

    Petek Dinçöz siyah sütyeniyle 'İyi haftalar' diledi! Sosyal medya yıkıldı... #1

    Petek Dinçöz’ün ani bir kararla evlenmesinin altında hamile olduğu iddia edilmişti. Petek Dinçöz ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Herkes yorum yapıyor evliliğim hakkında, ama hamile değilim.” ifadelerini kullandı.

    Petek Dinçöz siyah sütyeniyle 'İyi haftalar' diledi! Sosyal medya yıkıldı... #2


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