Photoshopu fazla kaçıran Deniz Seki'nin fotoğrafı olay oldu! Ebru Polat'a benzetildi: "Bu şimdi siz misiniz?"

Photoshopu fazla kaçıran Deniz Seki'nin fotoğrafı olay oldu! Ebru Polat'a benzetildi: "Bu şimdi siz misiniz?"

Şarkıları adından sıkça bahsettiren şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada daha önce yaptığı photoshoplu paylaşımlarıyla olay olmuştu. Seki'nin paylaştığı yeni fotoğraf Ebru Polat'a benzetildi.

1 Temmuz 1970 doğumlu olduğu bilinen ve 52 yaşında olan Deniz Seki, son dönemde photoshoplu paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Konserlerine devam eden Seki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettirmeyi sürdürüyor. Seki'nin Instagram üzerinde 951 bin takipçisi bulunuyor.

Deniz Seki'nin 'fazla photoshoplu' fotoğrafı olay oldu!

1 Temmuz 1970'te İstanbul'da dünyaya gelen ünlü isim, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulunda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak okumuştu. Okulunu bitirmesinin ardından TRT İstanbul Televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olan isim, ilk olarak 1993 senesinde Melih Kibar ile tanışmış ve sonra Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yapmıştı.

1995 senesinde, "Pop Show 95" şarkı yarışmasına katılarak yarışan Seki, kendi yazdığı şarkı Bırakıp Gidersen ile birinci olmuştu.

Hiç Kimse Değilim, Anlattım, Aşkların En Güzeli, Aşk Denizi, Sahici gibi pek çok albümü bulunan şarkıcı; şimdilerde verdiği konserler görüntülerini de sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

Photoshop'larıyla çok konuşulmuştu

Ünlü isim, daha önce fotoğraflarda kendini zayıflattığı ve yüzünün normalden farklı gözükmesi sebebiyle pek çok takipçisinden eleştiri ve olumsuz yorum almıştı.

Konserindeki görüntüsü şaşırtmıştı

Seki, ayrıca konserinde çekilen görüntün ve sosyal medya hesabında yayınladığı görüntünün farkı sebebiyle de eleştiri almıştı.

Şarkıcı Ebru Polat'a benzetildi!

Seki, bu kez kendini fazlaca zayıflattığı pozuyla olay oldu. "Çok güzelsin ama keşke filtre yapmasan", "Biz seni olduğun gibi seviyoruz" yorumları alan ismin photoshoplu yüzü, bazı takipçiler tarafından ise şarkıcı Ebru Polat'a benzetildi.

İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...