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- Pijaması ve dansı efsanedir! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son haliyle şoke etti...
Pijaması ve dansı efsanedir! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son haliyle şoke etti...
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 17:20
- Güncelleme : 28.06.2022 - 17:38
Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Avrupa Yakası, yıllar geçse de unutulmuyor...
Şahika, Burhan, Makbule, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi karakterlerin replikleri, hala milyonların hatırlarında.
Dizinin "Çakkıdı" dansı yapan kapıcı Gaffuru da hafızalara mıh gibi kazındı.
Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri, Türk halkının sevgisini kazandı.
Gaffur yaşlandı
Gaffur karakterini canlandıran oyuncu Peker Açıkalındı. Gaffur olarak nam salan Açıkalın, son haliyle sevenlerini şoke etti.
Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın, artık ekranlarda yer almıyor.
Her rolünün hakkını başarıyla veren 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan sevenleriyle irtibat halinde. Son halini görenler ise, "yıllar acımamış" diyor...
İşte Avrupa Yakası'nın Gaffur'u...