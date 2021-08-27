Pınar Altuğ arkadaşını yine unutmadı! Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıl dönümünde andı: 'Özlüyorum'

Oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı ve 2017 yılında hayatını kaybeden oyuncu Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Altuğ'un yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü.

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, ardından kendi yaşamına da son vermişti. Şaşmaz cinayetinin yankısı, uzun bir süre Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.

Tam dört yıl önce bugün öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz için yakın arkadaşları ve rol arkadaşları her yıl olduğu gibi bu yıl da onun yokluğuna dair paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Bir döneme damga vuran televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da birlikte rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz'ı unutmadığını gösterdi.

Şaşmaz'la sette çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, paylaşımının altına ''Özlüyorum'' notunu düştü. Altuğ'un bu paylaşımı, herkesi duygulandırdı.

MELİKE ÖCALAN DA UNUTMADI

Vatan Şaşmaz ile bir dönem ''Sabah Şekerleri'' programını sunan Melike Öcalan da Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yılında unutmadı.

Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan." notuyla paylaştı.