Pınar Altuğ aşka geldi! Kocam be..

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Yağmur Atacan ile olan bir karesini paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerin başında yer alıyor.

Oyuncu sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor, yemek tariflerine ilişkin kızı Su ile videolar çekiyor.

Şu sıralar ailesi ile tatilde olan Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Altuğ'un paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi, çok sayıda yorum geldi.

"KOCAM BE.."

12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu Pınar Altuğ, evlenme teklifi yıl dönümlerinde romantik bir paylaşımda bulundu.

Atacan ile sahil kenarında çekilen karesini yayınlayan Altuğ gönderisine, "İyi ki be kocam, iyi ki..." notunu düştü.

46 yaşındaki oyuncunun paylaşımına; Yasemin Özilhan, Ayşe Tolga, Asuman Dabak ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yorum yaptı.











