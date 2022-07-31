Haberler

Medya Haberleri

Pınar Altuğ beyaz mini elbisesiyle gençlere taş çıkarttı! "Şarap gibi kadın.."

Pınar Altuğ beyaz mini elbisesiyle gençlere taş çıkarttı! "Şarap gibi kadın.."

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Altuğ katıldığı bir doğum gününden paylaştığı kareler ile gündeme geldi.İşte o fotoğraflar..