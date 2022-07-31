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- Pınar Altuğ beyaz mini elbisesiyle gençlere taş çıkarttı! "Şarap gibi kadın.."
Pınar Altuğ beyaz mini elbisesiyle gençlere taş çıkarttı! "Şarap gibi kadın.."
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Altuğ katıldığı bir doğum gününden paylaştığı kareler ile gündeme geldi.İşte o fotoğraflar..
- 31.07.2022 - 10:53
- Güncelleme : 31.07.2022 - 10:55
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir arkadaşının doğum gününden paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.Güzel oyuncu beyaz mibi elbisesiyle gençlere taş çıkarttı.
Bir zamanların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu dün Bodrum'da bir doğum günü partisine katıldı.Katıldığı geceden pozlar paylaşan Pınar Altuğ'un paylaşımına adeta beğeni yağdı.
47 yaşındaki Pınar Altuğ'un bu fotoğraflarına "Çok tatlı ve şirinsin", "Bayıldım Pınar" ve "Muhteşem" gibi yüzlerce yorum yapıldı.İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımları..