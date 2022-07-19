Pınar Altuğ teknede amuda kalktı!

Yogaya ilgisi olan Pınar Altuğ, spor yaptığı anları paylaştı. Tatilini teknede geçiren güzel oyuncunun baş aşağı çekildiği fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

1994 yılında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ, bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile başrolü paylaştı.

Dizideki 'Meltem' karakteriyle hafızalarımızda yer edinen başarılı oyuncu, televizyon dünyasının en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Çeşitli projelerde de yer alan Altuğ, aldığı ödüllerle kariyerinde yüksek adımlarla ilerledi.

Başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı İlk Aşkım dizisinde rol alan güzel oyuncu, gönlünü rol arkadaşı Yağmur Atacan'a kaptırdı.

İkilinin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Çift, aralarındaki yaş farkıyla ilgili o dönem olumsuz yorumlarla sık sık gündem oldu.

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, tüm bu konuşulanlara kulak asmayıp, 2008 tarihinde oldukça ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin mutlu giden evliliklerinden 1 yıl sonra 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanarak sık sık gündem olan Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

Yaz aylarında tekne tatili yapan Pınar Altuğ, sporundan da geri kalmıyor.

Kışın yoga kampına katılan güzel oyuncu, bu alanda kendini epey geliştirdi.

Kısa tayt tulumunu giyip matını seren Altuğ, amuda kalktığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Amuda kalktı

Pınar Altuğ'u görenler "Tekne salınımda olmasına rağmen helal olsun" yorumları yaptı.

Altuğ ise bu yorumlardan birine "Alıştık artık o sallantıya ayak uyduruyoruz" yanıtını verdi.

Teknede yoğa yaptığı anları paylaşan oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı.