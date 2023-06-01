Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın ayrılık nedenleri neymiş... Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ'un ilk eşi gündeme geldi. Altuğ'un hayatını araştıranlar, daha önce evlendiğini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

2 Eylül 1974 yılında dünyaya gelen Pınar Altuğ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okurken eğitimini yarıda bıraktı. 1995 yılında televizyon kariyerine başlayan Pınar; Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde oynadı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri sayesinde tanınan Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey seçildi. Yemek programlarıyla adından söz ettiren Altuğ, uzun süredir oyuncu Yağmur Atacan ile evli. Yağmur Atacan ile olan evliliğinden Su adında bir kızı dünyaya gelen Altuğ, eski eşiyle herkesi şaşırttı. Pınar Altuğ, 2000 yılının Ağustos ayında, tekstilci Umut Elçioğlu ile dünyaevine girdi. Yaklaşık 3 yıl evli kalan çiftin ani boşanması, magazin gündemine bomba gibi düştü. Elçi ve Altuğ neden boşandı İddiaya göre Altuğ, eşi Umut Elçioğlu Kocaeli'nde askerlik yaparken, kocasını Tony Teodoridis ile aldattı. Elçioğlu, o dönem kendisini arayan gazetecilere, "Ne için aradığınızı biliyorum. Konuşmak istemiyorum. Yorum yapmayı da uygun görmüyorum." dedi. Pınar Altuğ basın açıklaması yaparak çıkan iddiaları yalanlayarak karşılıklı olarak boşanma kararı aldıklarını söyleyerek, ''Evliliğimiz üçüncü şahıslar yüzünden bitmedi'' demişti.