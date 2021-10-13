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    Pınar Altuğ'un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri

    Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ'un eski fotoğrafları ortaya çıktı. Altuğ'un estetiksiz halini görenler, ''Bambaşka biri olmuş'' demekten kendini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 15:38
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    Pınar Altuğ'un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri

    Bir döneme damga vuran televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ aynı zamanda Türkiye'nin tescilli güzelleri arasında yer alıyor.

    Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımlarla her zaman takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

    Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bu sefer de yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi.

    47 yaşındaki güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri adeta şoke etti. Altuğ'un burun estetiği, dudak dolgusunun dışında çene ve çene ucu dolgusu, maseter botoks yaptırdığı ortaya çıktı.

    Sosyal medyada, Altuğ hakkında, ''Resmen bambaşka biri olmuş.'' yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un eski hali...

    Pınar Altuğ un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri #1

    Pınar Altuğ un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri #2

    Pınar Altuğ un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri #3

    Pınar Altuğ un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri #4

    Pınar Altuğ un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri #5

    Pınar Altuğ un estetiksiz hali görenleri şoke etti! Resmen bambaşka biri #6

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