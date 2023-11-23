Pınar Altuğ'un kızı Su güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gözlerden uzak büyütmüştü ama... Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un kızı Su, güzelliğiyle annesini geride bıraktı. Sosyal medyaya damga vuran Su Atacan, basın karşısına ise çok fazla çıkmıyor.

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Çocuklar Duymasın "Meltem" olarak akıllara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi.

Evlendikten bir sene sonra kızı Su'yu kucağına alan Pınar Altuğ Atacan, işlerinden kalan zamanı ise ailesiyle geçiriyor.

Bu süreçte kızını gözlerden uzak büyüten Altuğ, zaman zaman ise davetlere katılmayı da ihmal etmiyor.

Kızıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen Pınar Altuğ, sosyal medyadan paylaştığı karelerle de yoğun ilgi görüyor.

Kızı kocaman oldu, sosyal medyayı salladı

Küçük yaşlarda kızını gözlerden uzak tutan ve geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Pınar Altuğ, Su Atacan ile poz verdi.

Kızının güzelliği herkesi büyülerken, sosyal medyadan ise "Anneni solladın" tarzında yorumlar geldi.

Su Atacan'ın kocaman olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları, anne-kız pozlarının daha sık gelmesi talebinde de bulundu.