Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle olay yarattı! 'Seni giydireni kov gitsin, bu ne'

Pınar Deniz göğüs altından başlayan dekoltesiyle olay yarattı! 'Seni giydireni kov gitsin, bu ne'

Bir dijital platformun gecesine katılan Pınar Deniz, güzelliği ilşe hayranlarından tam not aldı. Kıyafeti beğenilmeyen Deniz, bu konuda ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

4 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve iki yaşından itibaren İstanbul'da büyüdü.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizi sayesinde yaşadı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynayan Deniz, asıl ününü Vatanım Sensin ile kazandı.

2018 yılında FOX'ta yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe'ye hayat veren Deniz, Aşk 101'de Kaan Urgancıoğlu ile boy gösterdi.

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 oyuncu için iyi bir çıkış olurken, daha sonra yine Urgancıoğlu ile Yargı'ya geçiş yaptı.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren güzel isim, son zamanların dikkati çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

Oyunculuğu ile dikkati çeken güzel isim, katıldığı bir gecede giydiği derin dekolteli kıyafeti ile olay oldu.

Pınar Deniz'in eleştirilen kıyafeti

14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus Türkiye'nin lansman gecesi gerçekleştirildi.

Pınar Deniz, gecede siyah bel ve sırt dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Dalgalı yaptırdığı saçlarını toplatan oyuncunun kombini takipçilerinden geçer not alamadı.

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu için "Güzelim kızı ne hale getirmişler" yorumları yapıldı.