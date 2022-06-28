Pınar Deniz sadece bornozuyla poz verdi, görenin aklı başından gitti! Güzelliğini karavanda konuşturdu

Yargı'da Ceylin'e hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Pınar Deniz, karavandan payalaştığı bornozlu pozuyla hayranlarından tam not aldı.

4 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelen Arap kökenli oyuncu Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayınlanan Sil Baştan isimli dizide yaşayan Pınar, Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı.

2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandıran Pınar Deniz, bu dizi sayesinde ünlenmeye başladı.

FOX ekranlarında yayınlanan Bir Deli Rüzgar'ın ardından Netflix'in Aşk 101 isimli projesinde yer alan Deniz, ününü katladı.

Oyuncunun gündeme daha çok gelmesi ise Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılmasıyla oldu.

Nazlı karakterini canlandıran ve güzelliği ile büyüleyen Pınar, şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'da oynuyor.

Dişli bir avukat olan Ceylin'e hayat veren Deniz, reklam anlaşmaları ve sosyal medya pozlarıyla adını gündeme düşürüyor.

Son olarak karavandan çekildiği bornozlu pozunu paylaşan Deniz, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım

Pınar Deniz, Instagram hesabında 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip. Oldukça gündem olan ve takip edilen oyuncu, her gün farklı bir kare yayınlıyor.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren isim, sosyal medyadan yayınladığı son pozla yine viral oldu.

Ünlü isim sosyal medyada aktifliğine devam ederken, oyuncudan çok konuşulacak bir bornoz pozu geldi. Deniz, set arasında karavanda bornozuyla çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Deniz'in paylaşımına, "Bu ne güzellik be" tarzında övgüler sıralandı.