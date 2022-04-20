Pınar Deniz soyunma odasından paylaştı, ortalık yıkıldı! 'Kusursuz tenine kan değmiş ya..'

Yargı dizisinde yer alan Pınar Deniz'in soyunma odasından paylaştığı kare çok konuşuldu. Spor sonrası yorgun ve terli olduğu görülen Deniz'in fotoğrafına hayranları kayıtsız kalamadı.

Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan isimli dizide yaşayan Deniz, Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde de yer aldı.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde tanınmaya başlayan Pınar Deniz, 2018 yılında Bir Deli Rüzgar dizisinde ise başrolü kaptı.

O dönem dizide birlikte yer aldığı Berk Cankat'la aşk yaşayan ancak daha sonra ayrılan oyuncu, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 sayesinde ününe ün kattı.

Şimdilerde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'da yer alan Pınar Deniz, Ceylin'e hayat veriyor.

Hırslı ve bir o kadar tutkulu avukat olan Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz, güzelliği ve oyunculuğu sayesinde kariyer basamaklarını hızla çıkmaya devam ediyor.

Ceylin sayesinde yeni bir soluk yakalayan ünlü ismin sosyal medyadan son paylaştığı kare, herkesin ilgisini çekti.

Soyunma odasından en doğal halini yayınladı

Sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Pınar Deniz, spor sonrası çektiği bir karesini yayınladı.

Pınar Deniz'in kollarındaki kan izleri ise dikkat çekti. Deniz, paylaşımına "Kan, ter , gözyaşı dedikleri bu mudur hocam?" notunu ekledi.

En doğal halini yayınlayan ve güzelliği ile övgü alan Deniz'in kusursuz fiziğini spora borçlu olduğu görüldü.

Kendisine iyi baktığı bilinen, doğayı ve sporu seven Deniz, bu anları sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Medyayı aktif kullanan ve kendisine dair özel kareleri yayınlamaktan çekinmeyen Pınar Deniz, gün geçtikçe takipçi sayısını artırıyor.