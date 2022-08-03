Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu aynı dizide buluştu! Disney Plus'un Avcı dizisinden yeni kareler...

Disney Plus platformunun yeni dizisi Avcı'dan ilk kareler geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in başrollerde oynadığı gerilim-suç-mizah türündeki dizinin çekimleri sürüyor.

Türkiye'nin yeni dijital platformu Disney Plus, 14 Haziran 2022 tarihinde yayın hayatına başladı.

ABD ve çoğu ülkede rağbet gören Disney Plus, görkemli bir açılış yaparak, heyecanı doruğa çıkardı.

Zengin içeriğiyle karşımıza çıkan Disney, Türkiye'deki popüler isimleri de kadrosuna katarak ilgi çekti.

İçerisinde yüzlerce film ve dizi barındıran bu platformda birbirinden farklı belgeseller de bulunuyor.

Disney Plus'un yeni dizilerinden birisi de Avcı...

Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz aynı dizide buluştu

Avcı'dan ilk kareler yayınlanmaya başladı. Başrollerini, Yargı dizisinde izleyicilerin beğenisini kazanan Pınar Deniz ve son olarak Üç Kuruş'ta izleyici karşısına çıkan Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizi, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Peki, Avcı dizisinin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Avcı dizisi ile ilgili detaylar...

Şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında Disney+’ta yerini alacak.

Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Avcı dizisinin konusu nedir?

Avcı dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz’in hayat vereceği Yasemin karakteri, gündüzleri oyunculuk yapan seri bir katildir.

Uraz Kaygılaroğlu ise geceleri seri bir katil olan Yasemin’in peşinde ki komiseri canlandıracaktır.