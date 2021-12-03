Pınar Deniz'in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış

Pınar Deniz'in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış

Pınar Deniz ile birlikteliğini sürdüren başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı'nın yıllar önce oynadığı şarkı klibi, yeniden gündemde.

Hem dizisi hem aşkıyla gündemde olan oyunculardan Yiğit Kirazcı, takiplerinin yakın takibinde...

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım karakterini canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Yiğit Kirazcı'nın 12 yıl önce şarkıcı Gökçe'nin Anladım Ki şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Oyuncunun takipçileri de Kirazcı ile ilgili olarak klibe yorum ve beğeni yağdırdı.

PINAR DENİZ DE ŞAŞIRTTI

“Yargı” dizisinin Ceylin'iPınar Deniz’in yıllar önce Murat Dalkılıç’ın “Yani” klibinde oynadığı ortaya çıkmıştı.