Euro
15.5163
0.05%
Dolar
13.7157
0.38%
Altın
781.75
0.34%
Borsa
1.904
1.26%
Bitcoin
786.210
1.33%
BTXN Coin
51.19
2.25%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Pınar Deniz'in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış

    Pınar Deniz ile birlikteliğini sürdüren başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı'nın yıllar önce oynadığı şarkı klibi, yeniden gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Deniz'in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış

    Hem dizisi hem aşkıyla gündemde olan oyunculardan Yiğit Kirazcı, takiplerinin yakın takibinde...

    Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım karakterini canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Yiğit Kirazcı'nın 12 yıl önce şarkıcı Gökçe'nin Anladım Ki şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

    Oyuncunun takipçileri de Kirazcı ile ilgili olarak klibe yorum ve beğeni yağdırdı.

    PINAR DENİZ DE ŞAŞIRTTI

    “Yargı” dizisinin Ceylin'iPınar Deniz’in yıllar önce Murat Dalkılıç’ın “Yani” klibinde oynadığı ortaya çıkmıştı.

    Pınar Deniz in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış #1

    Pınar Deniz in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış #2

    Pınar Deniz in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış #3

    Pınar Deniz in aşkı Yiğit Kirazcı, bir zamanlar bakın hangi klipte oynamış #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir