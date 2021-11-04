Pınar Deniz'in eski aşkı bakın kimmiş! O dizide başlayan aşk...

Pınar Deniz'in eski aşkı bakın kimmiş! O dizide başlayan aşk...

Yargı dizisinde oynayan Pınar Deniz, Ceylin karakteriyle herkesin beğenisini kazandı. Bugün 28. yaşını kutlayan oyuncunun eski sevgilisi gündeme geldi. Deniz'in eski aşkını duyanlar şoke oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı, Pazar günü yeni bölümüyle ekranda olacak.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topladı.

Ceylin karakteriyle kardeşinin katilini arayan güçlü bir avukatı canlandıran Deniz, bugün 28. yaşını kutluyor.

Güzel oyuncunun 28. yaşına özel sosyal medya üzerinden binlerce paylaşım yapılırken, sevgilisi Yiğit Kirazcı dudak dudağa bir karelerini paylaştı.

Bu kareyi görenler, Yiğit Kirazcı'yı ve Pınar Deniz'in eski sevgilisini mercek altına aldı.

PINAR DENİZ'İN ESKİ AŞKI ROL ARKADAŞI ÇIKTI

Bir Deli Rüzgar dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Berk Cankat çifti ani bir kararla ayrılmıştı.

Hayranları tarafından yakıştırılan çiftin ayrılık kararı o dönem herkesi üzmüştü.

Ayrılığın ardından dizi projelerine devam eden Deniz, şimdilerde başarıları ve Yiğit Kirazcı'yla olan aşkıyla gündeme geliyor.