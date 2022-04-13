Pınar Deniz'in mini şortu Savcı Ilgaz'ı fena kıskandıracak! 'Çok açma bence Ceylin..'

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Giydiği siyah ve dar şortuyla çektirdiği kareleri paylaşan Deniz, rekor kırdı.

4 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde boy gösteren Deniz, asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisi ile yaptı.

2018 yılında yayınlanan ve başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe'ye hayat veren Deniz, akabinde Netflix'te yayınlanan Aşk 101'de yer aldı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Yargı dizisinin başrolünde olan oyuncu, güzelliği ile göz dolduruyor.

Yetenekli oyuncunun Yargı sayesinde ünü ve hayran kitlesi artarken, sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ise ayrı bir beğeni alıyor.

Pınar Deniz'den dikkati çeken kareler

Sayısız projede yer alan başarılı ve genç yıldız Pınar Deniz, Yargı'da rüzgar gibi esiyor. Hırslı bir avukat olan Ceylin'e hayat veren ve Kaan Urgancıoğlu ile iyi bir uyum yakalayan Deniz, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

Urgancıoğlu'nun Ilgaz'a hayat verdiği dizide farklı bir rolle herkesi ters köşe yapan Deniz, kusursuz güzelliği sayesinde de akılları baştan alıyor.

Son olarak mini şortlu pozunu paylaşan Deniz, "Çantamın fermuarı hep açıktır çünkü serseri serbest stilim." ifadelerini düştü. Deniz'in hayranları beğeni butonunu çökertti ve sayısız yorum geldi.