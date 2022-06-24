Habertürk canlı yayınında yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in katilinin cezasının indirilmesiyle ilgili gerekçeli kararı savunan hukukçu Ersan Şen, moderatör Hülya Hökenek ve konuklarca tepki çekti.

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair konular ele alındı.

Programın bir bölümünde Pınar Gültekin'in diri diri yakılarak öldürüldüğü davaya ilişkin gerekçeli karar da ele alındı.

Ersan Şen: "Hukuk kararlarına duygusal yaklaşılmamalı"

Konuklardan hukukçu Ersan Şen, cinayet de katile verilen ceza indimi de vicdanları yaralasa da, kanun uygulayıcıların kararlarına saygı gösterilmesi ve duygusal yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Ersan Şen'in bu söylemi sonrası başta moderatör Hülya Hökenek dahil konuklar, ceza hukukçusunun tespitine şiddetle karşı çıktılar.

"İstediğiniz kadar kabul etmeyin, hakimleri gömemezsiniz. İşinize gelen kararı beğenip, işinize gelmeyeni beğenmeyeceksiniz. Dosyanın içeriğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ondan sonra yarın nasıl adalet arayacaksınız? Mahkemeler sizin istediğiniz gibi karar vermez, öyle bir dünya yok. Eleştirebilirsin kızabilirsin, ama yarın birgün o mahkemelerin karşısına çıktığında kendini nasıl savunacaksın?" diyen Ersan Şen'e tepkiler dinmedi.

Pınar Gültekin cinayetinde gerekçeli kararı savunan Ersan Şen canlı yayında linç yedi - VİDEO

Faruk Aksoy: "Önüne gelen ekonomist kesiliyor, bir şey demiyorsunuz"

Gazeteci Faruk Aksoy, "Önüne gelen hükümete, ekonomiye, maliyeye saldırıyor, ekonomist kesiliyor, bakanlara saldırıyor bir şey demiyorsunuz." ifadeleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle moderatör Hülya Hökenek "Bir yere varamayacağız, başka konuya geçelim" diyerek nokta koydu.