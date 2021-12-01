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- Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? 'Yargı' ile dönüyor...
Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? 'Yargı' ile dönüyor...
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 16:04
Yargı dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya devam ediyor...
Yargı'nın oyuncu kadrosuna katılan iki yeni isimden biri Pınar Töre oldu. Töre, dizide Komiser Eren'in eski sevgilisi olan Özlem karakterini canlandıracak.
Yargı izleyicileri, Pınar Töre hakkında araştırmalara koyuldu. Pınar Töre'nin hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak ediliyor.
Peki Pınar Töre kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...
PINAR TÖRE KİMDİR?
6 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Pınar Töre, 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur.
Pınar Töre uzun senelerdir tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarıyla sektörde yer alıyor. 1.60 boyunda olan Pınar Töre oyunculuğa 2009 senesinde başlamıştır.
DOT Tiyatro ile sahneye koyduğu oyunların yanında bir de oyun çevirisi yapmasıyla bilinmektedir. Pınar Töre'nin çevirisini yaptığı toplamda 3 tiyatro oyunu bulunmaktadır.
PINAR TÖRE DİZİLERİ
- Uyanış Büyük Selçuklu, TRT, 2020
- Bizim Hikaye, Fox TV, 2017
- Anne, Star TV, 2016
- Elimi Bırakma, TRT, 2018
- Aşk Ve Ceza, 2009
PINAR TÖRE FİLMLERİ
- Çekmeceler, Yönetmen: M. Caner Alper
- ve Mehmet Binay, 2014
- Karanlıktakiler, Yönetmen: Çağan Irmak, 2009
- The Monsters’ Dinner, Yönetmen Ramin Matin, 2011
- Canavarlar Sofrası, Yönetmen: Ramin Matin, 2011