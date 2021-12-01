Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? 'Yargı' ile dönüyor...

Yargı'nın oyuncu kadrosuna katılan iki yeni isimden biri de Pınar Töre oldu. Komiser Eren'in eski sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkan Pınar Töre kimdir? İşte merak edilenleri...

Yargı dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya devam ediyor...

Yargı'nın oyuncu kadrosuna katılan iki yeni isimden biri Pınar Töre oldu. Töre, dizide Komiser Eren'in eski sevgilisi olan Özlem karakterini canlandıracak.

Yargı izleyicileri, Pınar Töre hakkında araştırmalara koyuldu. Pınar Töre'nin hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak ediliyor.

Peki Pınar Töre kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

PINAR TÖRE KİMDİR?

6 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Pınar Töre, 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur.

Pınar Töre uzun senelerdir tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarıyla sektörde yer alıyor. 1.60 boyunda olan Pınar Töre oyunculuğa 2009 senesinde başlamıştır.

DOT Tiyatro ile sahneye koyduğu oyunların yanında bir de oyun çevirisi yapmasıyla bilinmektedir. Pınar Töre'nin çevirisini yaptığı toplamda 3 tiyatro oyunu bulunmaktadır.

PINAR TÖRE DİZİLERİ

Uyanış Büyük Selçuklu, TRT, 2020

Bizim Hikaye, Fox TV, 2017

Anne, Star TV, 2016

Elimi Bırakma, TRT, 2018

Aşk Ve Ceza, 2009

PINAR TÖRE FİLMLERİ