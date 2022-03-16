Pis Yedili'de Orço'nun biricik aşkı Alice değişimiyle dudak uçuklattı! Bikinili pozları akılları alıyor...

Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Alice karakteriyle akıllara kazınan Ecem Karavus, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif olan Karavus, cesur pozlarıyla görenlerin nefesini kesti.

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çeken Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran geçlik dizileri arasında yerini aldı.

Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

Üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam eden ve eski bölümleri günümüzde bile izlenen Pis Yedili dizisinin oyuncuları, lakaplarıyla akıllara kazındı.

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç şüphesiz okuldaki genç kızların, bilhassa Alice'in kabusu olan Orço karakteriydi.

Çıkarcı olmasına rağmen Türk seyircisi Orço'yu çok sevdi çünkü kendine özgü bir karakterdi. Orço'nun biricik aşkı Alice'i ise genç oyuncu Ecem Karavus canlandırmıştı.

Bı rolüyle adını geniş kitlelere duyura Ecem Karavus'un son hali, görenleri şaşırttı.

PİS YEDİLİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Karavus, çocukken ailesinin İstanbul'dan taşınmasıyla Antalya'da büyüdü.

Çocukluk yıllarında çeşitli gazete reklamlarında yer alan Ecem Karavus, üniversite eğitimi için yeniden İstanbul'a döndü.

Ecem Karavus, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken okulunu dondurdu. İstanbul'a dönünce yıllar önce çalıştığı ajans ona yeniden ulaşarak iş teklif etti.

Pis Yedili dizisinde 'Alice' karakterine hayat vererek tanınan genç oyuncu; daha sonra Dinle Sevgili, Muhteşem Yüzyıl, Alın Yazım ve Bay Yanlış gibi projelerde boy gösterdi.

PİS YEDİLİ'NİN ALİCE'İ ÇOK DEĞİŞTİ

Sosyal medyayı oldukça aktif olan Ecem Karavus, değişimiyle magazin gündemine bombs gibi düştü.

Instagram'da yaklaşık 90 bin takipçisi olan Ecem Karavus, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Bazı kullanıcılar, genç oyuncunun yıllar içinde değiştiğini ve büyüdüğünü söylerken bazıları estetik yaptırdığını belirtti.

32 yaşındaki Ecem Karavus, Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.