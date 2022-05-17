Pis Yedili'de Orço'nun tek aşkı Alice ekranlara döndü! Ecem Karavus bakın hangi diziye dahil oldu

Pis Yedili'de Orço'nun tek aşkı Alice ekranlara döndü! Ecem Karavus bakın hangi diziye dahil oldu

Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Alice karakteriyle akıllara kazınan Ecem Karavus, uzun bir aranın ardından ekranlara döndü. Karavus, ATV'de yayınlanan Hakim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

Üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam eden Pis Yedili dizisinin oyuncuları, lakaplarıyla akıllara kazındı.

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç şüphesiz okuldaki genç kızların, bilhassa Alice'in kabusu olan Orço karakteriydi. Orço'nun biricik aşkı Alice'i ise genç oyuncu Ecem Karavus canlandırmıştı.

Bı rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Karavus, daha sonra Dinle Sevgili, Muhteşem Yüzyıl, Alın Yazım ve Bay Yanlış gibi projelerde boy gösterdi.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan genç oyuncu, ekranlara bomba gibi bir projeyle döndü.

Ecem Karavus Hakim dizisinde

Ecem Karavus, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer aldığı ATV'nin iddialı dizisi Hakim ile ekranlara döndü.

Karavus, dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim dizisinde Özlem Savcı karakterine hayat verecek.

Twitter'da sette çekilmiş bir karesini paylaşan genç oyuncu, pylaşımında, ''Bir süre buralarda Özlem savcı olarak görev yapacağım.'' ifadelerine yer verdi.