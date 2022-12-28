Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Elçin karakteri ile akıllara kazınan Melis Babadağ, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Melis Babadağ, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıkan Melis Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri aldı.

Bu derslerden sonra Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Elçin karakteri ile tanınmaya başlayan oyuncu, 2014-2016 yılları arasında da TRT 1'de yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt karakterini canlandırdı.

Son olarak Aykut Enişte ve Aykut Enişte 2 adlı sinema filmlerinde Gülşah karakteriyle yer alan oyuncu, uzun zamandır ekranlarda gözükmüyor.

Amatör olarak resim ve heykel sanatıyla ilgilenen oyuncunun hayranları, onu yeniden ekranlarda görmek istiyor.

Pis Yedili dizisinden sonra bir hayli değişen Melis Babadağ ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Melis Babadağ güzelliği

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşan ve sayısız projeye imza atan Melis Babadağ, derin dekolteli pozu ile dikkatleri üzerine çekti. Geçen zaman içerisinde güzelliğinden bir şey kaybetmediği görülen oyuncuya yorum yağdı.

Bir sanat eserinin önünde poz veren oyuncu için, "Asıl eser sensin" tarzında yorumlar yapıldı. Uzun zamandır dizilerde yer almayan güzel isim, sinema filmlerinde ise boy göstermeye devam ediyor.