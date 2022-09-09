Pis Yedili'nin Elçin'i hırkasını açtı! Dekoltesine yorum yağdı...

Pis Yedili dizisindeki Elçin rolüyle akıllara kazınan Melis Babadağ, dekoltesiyle verdiği pozuyla sosyal medyayı salladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran gençlik dizileri arasındaydı.

Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

Üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam eden ve eski bölümleri günümüzde bile izlenen Pis Yedili dizisinin oyuncuları, lakaplarıyla akıllara kazındı.

Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor.

Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ...

Pis Yedili dizisinden sonra Yeşil Deniz, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Aykut Enişte 2 gibi projelerle de ekranlara gelen Melis Babadağ, son haliyle görenleri hayran bıraktı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Babadağ, önü bağlamalı dekolteli pozuyla poz verdi.

Babadağ'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

İşte, Melis Babadağ'ın son hali...