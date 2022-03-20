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    • Pis Yedili'nin Karabiber'i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor...

    Pis Yedili'nin Karabiber'i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor...

    Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Karabiber lakaplı Sevil karakteriyle akıllara kazınan Bükre Atala, son haliyle gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Atala'nın değişimi herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 15:42
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    Pis Yedili'nin Karabiber'i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor...

    2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran geçlik dizileri arasında yerini aldı.

    Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

    Üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam eden ve eski bölümleri günümüzde bile izlenen Pis Yedili dizisinin oyuncuları, lakaplarıyla akıllara kazındı.

    Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç şüphesiz Pis Yedili ekibinde yer alan ''Karabiber'' lakaplı Sevil karakteriydi.

    Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine ise genç oyuncu Bükre Atala hayat vermişti.

    PİS YEDİLİ SAYESİNDE ADINI DUYURDU

    16 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bükre Atala, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

    Babası, ünlü oyuncu Yusuf Atala olan Bükre Atala, 2011-2014 yılları arasında Pis Yedili dizisinde oynadı.

    Pis Yedili dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Atala, 2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat verdi.

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #1

    DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

    Pis Yedili'nin eli maşalı Karabiber'i Bükre Atala, son haliyle gündeme geldi. Atala'nın değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

    Çok uzun süredir ekranlarda yer almayan Atala, imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü.

    Hayranlarıyla sosyal medya üzerinde iletişim kurmaya devam eden oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #2

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #3

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #4

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #5

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #6

    Pis Yedili nin Karabiber i değişimiyle hayrete düşürdü! Bikinili pozları akılları baştan alıyor... #7


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