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    • Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor...

    Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor...

    Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Zeki karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Erlim, değişimiyle şaşırttı. Yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Erlim, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 17:00
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    Pis Yedili'nin Zeki'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor...

    2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran geçlik dizileri arasında yerini aldı.

    Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

    Üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam eden ve eski bölümleri günümüzde bile izlenen Pis Yedili dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirdi.

    Dizinin genç yıldızları, aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız hale geldi.

    O isimlerden biri de Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Zeki karakteri ile hafızalara kazınan Ümit Erlim oldu.

    Aslında 'Zeki' yoktu

    Dizide 'Zeki' diye bir karakterin olmadığını söyleyen Ümit Erlim, Gani Müjde'nin bu karakteri kendisi için yazdığını söylemişti.

    Erlim, yaptığı açıklamada, ''Oynaya oynaya gelişti ve o karakter büyüdü. İnsanlar bu karakteri konuşmaya başladı. 3 sene sürdü. 100 bölüm oynadım.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #1

    Kredi çekip İnilitere'ye gitti

    Pis Yedili macerası son bulduktan sonra yurt dışına giden Ümit Erlim, 4 sene boyunca yurt dışında yaşadı.

    Diziden sonra benzer rollerde teklifler geldiğini ancak sıcak bakmadığını söyleyen Erlim, kredi çekip İngiltere'de tiyatro üzerine yüksek lisans yapmayı tercih etti.

    İngiltere'deyken Çağan Irmak'ın Nadide Hayat filminde de rol alan Erlim, sonrasında Türkiye'ye döndü.

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #2

    Son hali şaşkına çevirdi

    Kötülük yapmaya çalıştığında eline yüzüne bulaştıran, hiçbir şeyi tek seferde anlamayarak seyirciyi kahkahaya boğan Zeki karakterini canlandıran Ümit Erlim, şimdilerde tiyatro ve pilates eğitmenliği yapıyor.

    İmaj değiştiren ve Pis Yedili'deki halinden eser kalmayan Ümit Erlim, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erlim, paylaştığı kareler ile beğeni topluyor.

    Instagram'da çok fazla takipçisi olmayan genç oyuncu, karizmatik pozları ve atletik vücuduyla dizideki halinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

    32 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına ''Alev aldı buralar'', ''Mükemmelsin'', ''Zeki candır'' gibi yorumlar yapılıyor.

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #3

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #4

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #5

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #6

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #7

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #8

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #9

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #10

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #11

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #12

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #13

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #14

    Pis Yedili nin Zeki si son haliyle ağızları açık bıraktı! Karizmasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor... #15


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